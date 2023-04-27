Понад 20 поранених та щонайменше одна загибла унаслідок нічної атаки росіян по Миколаєву. Ворог наступає на трьох напрямках, протягом дня завдав 35 атак, але вони усі були відбиті підрозділами сил оборони. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

ZAXID.NET підсумовує 428 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Росіяни атакували Миколаїв та влучили у багатоповерхівку та приватний будинок. Відомо про 23 поранених та щонайменше одну загиблу. За даними мера Миколаєва, у місті не було подібних обстрілів окупантів від кінця грудня 2022 року. Вночі окупанти випустили по місту чотири «калібри».

Генштаб ЗСУ інформує, що противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби здійснив понад 35 атак на зазначених ділянках фронту, проте усі вони були відбиті підрозділами сил оборони. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, наші воїни мужньо тримають оборону.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує наступальні дії. Тривають бої у місті Бахмут. До того ж, протягом доби противник вів безуспішні атаки у напрямку Богданівки. На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах населених пунктів Сєверне та Первомайське Донецької області, успіху не мав.

На Мар’їнському напрямку протягом доби нашими захисниками були відбиті атаки противника в районах населених пунктів Красногорівка та Мар’їнка.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Здійснив обстріли населених пунктів, що неподалік лінії бойового зіткнення. Серед них – Вільне Поле, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Мала Токмачка, Оріхів, Новоандріївка та Кам’янське Запорізької області; Херсон та Берислав на Херсонщині.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 27 квітня втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 188 920 осіб військових. Також було знищено: