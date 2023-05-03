Росія запустила нову ІПСО про «протистояння Зеленського та Залужного»
У Facebook розповсюджуються пости про те, що Залужного готуються зробити «гетьманом» України
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Росіяни запустили чергову інформаційно-психологічну операцію [ІПСО] з брехнею про нібито протистояння Володимира Зеленського та Валерія Залужного. Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій.
Аналітики центру зафіксували у Facebook новий «вкид» росіян, який стосується президента України Зеленського та головнокомандувача ЗСУ Залужного. Пропагандисти продукують фейки про нібито їх конфлікт і поширюють наратив про те, що «Залужного готують на роль майбутнього українського президента». Також в поширюваних матеріалах замість посади українського президента чомусь згадується «гетьман».
В цьому контексті згадується звільнення колишньої керівниці Центру протидії дезінформації при РНБО Поліни Лисенко. Росіяни стверджують, що її звільнили нібито за те, що Лисенко «просувала імідж Залужного» [насправді її по суті «перевели» на посаду заступниці директора НАБУ].
Агітки про нібито конфлікт між Зеленським та Залужним поширюють через Facebook
В Центрі стратегічних комунікацій наголошують, що це вже не перша спроба публічно «посварити» Зеленського та Залужного, аби спровокувати панічні настрої серед українців. Ці чутки спростував міністр оборони Резніков, а секретар РНБО Данілов назвав їх спробою Росії розхитати ситуацію в Україні.