Росіяни вкотре намагаються посварити Володимира Зеленського та Валерія Залужного

Росіяни запустили чергову інформаційно-психологічну операцію [ІПСО] з брехнею про нібито протистояння Володимира Зеленського та Валерія Залужного. Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій.

Аналітики центру зафіксували у Facebook новий «вкид» росіян, який стосується президента України Зеленського та головнокомандувача ЗСУ Залужного. Пропагандисти продукують фейки про нібито їх конфлікт і поширюють наратив про те, що «Залужного готують на роль майбутнього українського президента». Також в поширюваних матеріалах замість посади українського президента чомусь згадується «гетьман».

В цьому контексті згадується звільнення колишньої керівниці Центру протидії дезінформації при РНБО Поліни Лисенко. Росіяни стверджують, що її звільнили нібито за те, що Лисенко «просувала імідж Залужного» [насправді її по суті «перевели» на посаду заступниці директора НАБУ].

Агітки про нібито конфлікт між Зеленським та Залужним поширюють через Facebook

В Центрі стратегічних комунікацій наголошують, що це вже не перша спроба публічно «посварити» Зеленського та Залужного, аби спровокувати панічні настрої серед українців. Ці чутки спростував міністр оборони Резніков, а секретар РНБО Данілов назвав їх спробою Росії розхитати ситуацію в Україні.