В міністерстві оборони Литви таку інформацію спростували

Литовським громадянам на пошту приходять підробні листи нібито від міністерства оборони Литви, в яких йдеться про те, що їх забирають воювати в Україні. Литовців нібито планують долучити до міжнародної бригади, повідомило у неділю, 23 квітня, видання LRT з посиланням на міноборони Литви.

За даними видання, литовців інформують про те, що їх призивають до тристоронньої литовсько-українсько-польської бригади імені Великого гетьмана Костянтина Острозького. Після служби в армії громадяни Литви нібито мають поїхати воювати до України.

«Зловмисники використовують для поширення цієї інформації спеціально створений домен kariuomene[.]com, вони розсилають листи, в яких вказують, що відбувається призов громадян Литви до армії, а після служби їх пошлють воювати в Україну», – повідомили у міноборони Литви.

У міністерстві оборони інформацію про призов спростували, та закликали литовських громадян буди пильними й обачними. За інформацією LRT, міноборони підкреслило, що призов громадян Литви до міжнародної бригади неможливий, оскільки вона діє за окремим мандатом.

Міноборони Литви зазначило, що за його даними, схожі листи з фейковими «призовами» отримували і громадяни Польщі. Останнім часом схожий наратив про призов до тристоронньої бригади також розповсюджували і на пропагандистських російських порталах.