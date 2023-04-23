Посол Китаю у Франції поставив під сумнів суверенітет колишніх радянських республік

Слова посла Китаю у Франції про «сумнівний суверенітет всіх пострадянських країн» є пропагандою російських аутсайдерів. Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

Він закликав Китай, якщо той хоче стати «великим політичним гравцем» – не переказуватие пропаганду російських аутсайдерів.

«Усі пострадянські країни мають чіткий суверенний статус, зафіксований у міжнародному праві. Крім, до речі, Росії, яка обманним шляхом посіла місце в РБ ООН. Дивно чути від представника країни, що педантично ставиться до своєї тисячолітньої історії, абсурдну версію "історії Криму". Хочете бути великим політичним гравцем — не переказуйте пропаганду російських аутсайдерів», – наголосив Подоляк.

Кілька днів тому посол КНР у Франції Лу Шайє заявив, що колишні радянські країни «не мають ефективного статусу в міжнародному праві». А питання Криму «залежить від того, як сприймати проблему», адже півострів нібито був «російським спочатку».

У Литві заявили, що висловлювання китайського посла чудово ілюструють, чому Вільнюс не довіряє КНР «посередництво для миру в Україні». Посла Китаю в Естонії викликали у МЗС для пояснень щодо позиції його колеги.

Депутат Національних зборів Франції Бенджамін Хаддад вимагає від Китаю пояснити висловлювання посла щодо кордонів країн колишнього СРСР, зокрема, України.

Заява Лу Шайє дещо суперечить позиції офіційного Пекіну, який, принаймні публічно, заявляє про повагу до суверенітету усіх держав, зокрема, України.