Глава МЗС Італії Гвідо Крозетто вважає, що Україну і Росію треба посадити за стіл переговорів, а посередником має стати Китай. Про це повідомляє «Європейська правда».

Щодо війни в Україні, то, за словами Крозетто, «Італія рухається двома основними напрямками».

«Перший – це допомога: ми повинні гарантувати право України на самозахист. Але з іншого боку, є постійне і щоденне зобов'язання намагатися побудувати стіл миру, тому що зараз єдине, що ми можемо спробувати зробити, це не закінчити війну, але зупинити конфлікт і спробувати посадити за один стіл двох співрозмовників, які не розмовляють один з одним і не мають нічого спільного», – пояснив міністр.

«Тому що хтось дуже добре вміє підливати бензин, але немає нікого, хто був би пожежником. ООН, яка повинна була бути пожежником, втратила шанс бути ним. Тому що Рада Безпеки заблокована постійними членами, такими як Росія, Китай, США. Тому для миру потрібен інший співрозмовник», – зазначив він.

За словами Крозетто, Китай повинен бути співрозмовником за столом переговорів.

На заяви Крозетто вже відреагували в Офісі президента. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що коли хтось говорить про мирне врегулювання, Україна чує тільки «здайтеся, капітулюйте, виконайте ультиматум РФ».