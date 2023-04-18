5 квітня президент Франції Еманюель Макрон відвідав Китай

Президент Франції Емманюель Макрон планує звернутись до Китаю з планом, який, на його думку, потенційно може призвести до переговорів між Росією та Україною вже цього літа. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

За словами співрозмовників журналістів, Макрон доручив своєму зовнішньополітичному раднику Емманюелю Бонну працювати з провідним китайським дипломатом Ваном Ї над створенням рамок, які можна було б використати за основу для майбутніх переговорів.

Французька стратегія, за словами анонімних джерел, передбачає, що переговори між Росією і Україною відбудуться вже цього літа, якщо все піде за планом. Представник офісу Макрона підтвердив, що Бонн планує поговорити з Ваном Ї, але відмовився коментувати деталі. Він додав, що союзники Франції «поінформовані про будь-яку» французьку ініціативу.

Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що не знає про джерело інформації, і йому «важко перевірити її правдивість». Під час свого нещодавнього візиту до Китаю Емманюель Макрон не зміг переконати лідера Китаю Сі Цзіньпіна поговорити з президентом України Володимиром Зеленським, нагадує видання. Очільники двох держав не розмовляли з початку повномасштабного вторгнення Росії понад рік тому.

Як уточнює агентство, не зрозуміло, чи підтримують план Макрона офіційний Київ та його союзники. Багато з них раніше відкинули пропозиції про припинення вогню з огляду на те, що воно може дозволити Росії зберегти окуповані території. На думку джерел, будь-які майбутні переговори залежатимуть від кількох умов, зокрема, від успішного весняного наступу українських військ.