Білоруська армія направила до литовського кордону щонайменше 10-15 танків та іншу бронетехніку. Про це повідомила моніторингова група «Беларускі Гаюн».

«Вночі, 6 квітня, на залізничну станцію Гудогай, що за 9 км від кордону з Литвою, прибув ешелон зі щонайменше 20 одиниць техніки збройних сил Білорусі», – йдеться в повідомлені.

Відомо, що серед техніки в ешелоні прибули щонайменше 10-15 танків Т-72Б/Б3, БТРи, БМП і МТ-ЛБ.

За даними групи, до кордону з Литвою перекинута техніка 120 бригади ЗС Білорусі, яка дислокується районі Уруччя (Мінськ).

Водночас вдень 6 квітня територію Білорусі покинули три МіГ-31К ВКС РФ. Ці борти перебували на аеродромі в Мачулищах з 13 грудня 2022 року.