Бійці третьої штурмової бригади показали відео втечі окупантів

Збройні сили України підтвердили втечу 72 окремої мотострілецької бригади ЗС Росії. Спочатку про це заявив начальник ПВК «Вагнер» Євгєній Прігожин, а згодом підтвердили і в третій окремій штурмовій бригаді ЗСУ у вівторок, 9 травня.

У прес-службі штурмової бригади підтвердили, що інформація про 500 тіл росіян, які залишилися на Бахмутському напрямку, відповідає дійсності. Також українські бійці показали відео втечі російської бригади.

«Третя штурмова бригада дякує за розголос нашого успіху на фронті. Втім, додамо деталей. За дві доби атакувальних дій на Південно-Західних околицях міста, штурмовики 3 ОШБр у складі тактичної групи «Азов» ліквідували 64 окупанти, ще 87 — на пів шляху до попередньо згаданих (ліквідація триває, дані уточнюються). Серед усіх них є і вагнерівці. Також станом на зараз маємо 5 полонених росіян», – повідомили у третій штурмовій бригаді.

Крім того, українські сили знищили кілька складів боєприпасів російських окупантів, міномети та кілька БМП.

Пізніше засновник полку «Азов» і лідер партії «Національний корпус» Андрій Білецький уточнив інформацію про втрати росіян. За його словами, в результаті наступальних дій 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ розгромлені підрозділи 72-ї бригади РФ. Фактично повністю знищені 6-та і 8-ма роти цієї бригади. Розбита бригадна розвідка, знищена значна кількість бойових броньованих машин, захоплена значна кількість полонених. Так званий 3-ї штурмовий загін ПВК «Вагнер» зазнав великих втрат.

Білецький додав, що наступальні дії велися в смузі шириною 3 км і глибиною 2 км 600 метрів. Уся ця територія повністю звільнена від російських окупаційних військ.