На відео можна побачити багато знищеної техніки та розкиданих мертвих тіл, ймовірно, російських окупантів

Білоруський добровольчий батальйон «Терор», який воює на боці України, опублікував відео, на якому, як стверджується, зафіксовано зачистку лінії траншей окупантів уздовж «дороги життя» на Бахмут, яку контролює ворог.

У публікації зазначається, що перед підрозділом поставили завдання вийти до бліндажа противника, ліквідувати особовий склад, таким чином зачистивши ворожі окопи вздовж «дороги життя» на Бахмут, а також зайняти та закріпитися на «на стратегічно важливому рубежі».

«Завдання було виконане», – розповіли військові з білоруського батальйону ЗСУ, а також опублікували відео про роботу бійців.

відео АСП «Тэрор»

Також бійці змогли закріпитись на важливому рубежі.

На відео можна побачити багато знищеної техніки та розкиданих мертвих тіл, ймовірно, російських окупантів.

Нагадаємо, що батальйон імені Дмитра «Терора» Апанасовича – загін спеціального призначення названий на честь білоруського добровольця, який загинув під час захисту Ірпеня. Існує з 2022 року. Раніше батальйон «Тэрор» входив до полку Калиновського.