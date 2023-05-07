Євгеній Прігожин розмріявся про Слов'янськ і Краматорськ

Власник російської приватної військової компанії «Вагнер» Євгеній Прігожин заявив, що захоплення Бахмута Донецької області нібито ніколи не було його метою. За його словами, взяття міста нібито не було головною метою так званої «Бахмутської м’ясорубки». Про це сказано у коментарі Пригожина, поширеному його прес-службою в Telegram.

Він натякнув, що «Бахмутська м'ясорубка» вже вичерпала себе.

«Метою операції «Бахмутська м'ясорубка» було дати можливість підрозділам російської армії зайняти вигідні рубежі оборони, провести мобілізацію, дооснащення, навчання особового складу та підвищити свій бойовий потенціал», – заявив воєнний злочинець.

При цьому Пригожин озвучив свої нові мрії – тепер хоче взяти «Донбаське кільце». Йдеться про міста Краматорськ, Слов'янськ, Дружківка та Костянтинівка Донецької області. Ці населені пункти, за його словами, мають стратегічне значення для РФ.

«Західніше відкриваються рівнинні території, на яких ЗСУ важко утримувати оборону у разі ведення наступу переважаючими силами російської армії», – сказав Пригожин.

За словами Пригожина, 8 жовтня 2022 року спільно з генералом армії окупантів Сєргеєм Суровікіним було ухвалене рішення про початок операції «Бахмутська м’ясорубка» – «штурм населеного пункту Бахмут з метою спровокувати Володимира Зеленського вкидати якомога більше сил для утримання Бахмута».

За словами ватажка бойовиків, терміном «операції» спільно із Суровікіним нібито було прийнято період 6 місяців, умовно до 8 квітня 2023 року.

Пригожин також заявив, що після виходу з Бахмута ПВК «Вагнер» «вийде в тренувальні табори для відновлення боєздатності, допідготовки підрозділів.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Євгеній Прігожин просить міністра оборони Росії Сєргея Шойгу передати позиції «вагнерівців» в окупованій частині Бахмута на Донеччині підрозділам батальйону «Ахмат», який підпорядковується очільнику Чечні Рамзану Кадирову.