З жовтня армія Росії на осі Авдіївка – Новопавлівка на Донеччині втратила понад 13 тис. солдатів і 220 бойових машин. Про це пише CNN з посиланням на речницю Ради національної безпеки США Едрієн Уотсон.

Як свідчать нові розсекречені розвіддані, втрати Росії за два місяці на Авдіївському напрямку еквівалентні втраті «шести маневрових батальйонів тільки за технікою».

Уотсон зазначила, що попри це, російський президент Владімір Путін, як і раніше, прагне до наступу, щоб завоювати Україну, але штурми його армії не привели «до стратегічних успіхів».

Речниця Ради національної безпеки США також висловила думку, що Росія сподівається на глухий кут на фронті цієї зими, який нібито може послабити західну підтримку України. Тому Путін, за словами Уотсона, «явно стежить за тим, що відбувається в Конгресі».

Зазначимо, що з на початку жовтня російські війська активізували наступ на Авдіївку, завдаючи масованих ударів по місту. Спікер Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун повідомляв, що російські війська стягнули понад 40 тисяч військових на Авдіївський напрямок. За добу окупанти в районі Авдіївки втрачають 300−400 осіб.

Напередодні британська розвідка повідомила про успішні локальні контратаки ЗСУ біля Авдіївки.