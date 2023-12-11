Впродовж останнього тижня Авдіївка на Донеччині залишається центром найзапекліших бойових дій

За останній тиждень українські військові провели низку успішних локальних контратак біля села Степового на Авдіївському напрямку, тим часом російські війська залучають до штурмів штрафні підрозділи Шторм-Z. Про це йдеться у звіті розвідки Міноборони Британії, оприлюдненому у понеділок, 11 грудня.

Розвідники зазначили, що протягом останнього тижня Авдіївка залишається ареною найзапекліших бойових дій на фронті. Згідно з офіційними даними, опублікованими Україною, у деякі дні на Авдіївському напрямку відбувалось близько 40% усіх бойових дій. У розвідці зазначили, що російські наступальні дії характеризуються переважно атаками піхоти, часто за участю підрозділів Шторм-Z.

«Українські підрозділи, ймовірно, провели успішні локальні контратаки, позбавивши російських військ повного контролю над селом Степове», — йдеться у звіті Міноборони Британії.

Британська розвідка наголосила, що саме там Росія намагається здійснити одну зі своїх атак «кліщами», щоб оточити Авдіївку та її добре захищену промислову зону.

Нагадаємо, що на початку жовтня російські війська активізували наступ на Авдіївку, завдаючи масованих ударів по місту. 8 грудня спікер Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун повідомив, що російська армія стягнула понад 40 тис. військових на Авдіївський напрямок. За добу окупанти в районі Авдіївки втрачають 300−400 осіб.