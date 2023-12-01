Снайпери Сил спеціальних операцій на Авдіївському напрямку впродовж години ліквідували 12 та поранили трьох окупантів. Про це повідомили в Telegram-каналі Сил спеціальних операцій у п’ятницю, 1 грудня.

«ССО працюють на найскладніших ділянках фронту. Одна з них – Авдіївський напрямок», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, там лише за годину снайпери ССО знищили 12 одиниць живої сили противника.

«Ще троє окупантів, які намагалися підійти до позицій українських військових, отримали поранення», - додали в ССО.

У відомстві зазначили, що пари снайперів працювали на дистанції від 920 до 1170 метрів.

Зазначимо, що на Авдіївському напрямку росіяни активізували штурми, а також після певного «затишшя» через негоду, значно посилили артилерійські обстріли та удари із застосуванням авіації.