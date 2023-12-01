Біля Авдіївки снайпери ССО за годину знищили 12 та поранили трьох окупантів
Росіяни намагались підійти до українських позицій
Снайпери Сил спеціальних операцій на Авдіївському напрямку впродовж години ліквідували 12 та поранили трьох окупантів. Про це повідомили в Telegram-каналі Сил спеціальних операцій у п’ятницю, 1 грудня.
«ССО працюють на найскладніших ділянках фронту. Одна з них – Авдіївський напрямок», – йдеться в повідомленні.
Зокрема, там лише за годину снайпери ССО знищили 12 одиниць живої сили противника.
«Ще троє окупантів, які намагалися підійти до позицій українських військових, отримали поранення», - додали в ССО.
У відомстві зазначили, що пари снайперів працювали на дистанції від 920 до 1170 метрів.
Зазначимо, що на Авдіївському напрямку росіяни активізували штурми, а також після певного «затишшя» через негоду, значно посилили артилерійські обстріли та удари із застосуванням авіації.