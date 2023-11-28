Російські війська ведуть наступ на шести напрямках у районі Авдіївки, тривають важкі бої біля коксохіму. Про це 28 листопада повідомив Інститут вивчення війни (ISW).

Українські війська відбили понад 30 російських атак на схід від Новобахмутівки (13 км на північний захід від Авдіївки); на північний схід від Бердичева (7 км на північний захід від Авдіївки); на південь від Новокалинового (12 км на північ від Авдіївки) і Тоненького (7 км на захід від Авдіївки); а також поблизу Степового (3 км на північ від Авдіївки), Авдіївки, Північного (6 км на захід від Авдіївки) і Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки).

Речник Таврійського угруповання українських військ полковник Олександр Штупун заявив, що російські війська продовжують наземні атаки групами по 10-20 осіб.

Російські війська на Таврійському напрямку (від Авдіївки до західної частини Запорізької області) через погодні умови зменшили використання артилерії у півтора рази, а безпілотників – у шість разів. Проте російські війська продовжують інтенсивно застосовувати авіацію на Авдіївському напрямі.

Експерти зазначають: складні зимові умови змусять обидві сторони більше покладатися на наземні атаки піхоти за відсутності можливостей повітряної розвідки та артилерійської корекції.