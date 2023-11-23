Окупанти почали третю хвилю наступу на Авдіївку

Російські війська на Авдіївському напрямку розпочали третю хвилю наступу на місто, у результаті їхні втрати значно зросли. Про це у четвер, 23 листопада, в ефірі телемарафону повідомив спікер Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

«Учора російські окупанти розпочали третю хвилю активних дій у рамках наступу на Авдіївському напрямку. І, відповідно, їхні втрати різко зросли», – сказав він.

Він підкреслив, що росіяни задіяли значну кількість бронетехніки. Також, за його словами, за минулу добу ЗСУ знищили три танки та сім бронемашин. Армія Росії втратила 501 військового, більшість саме під Авдіївкою. Штупун наголосив, що всі штурми окупантів були безуспішними. ЗСУ, за його даними, відбили 30 атак на Авдіївку, але активність противника все одно висока.

Авдіївка – місто в Україні, у Покровському районі Донецької області. Розташоване за 13 км на північ від Донецька, у верхів'ї річки Скотовата басейну Сіверського Донця.

З кінця квітня 2014 року Авдіївку було окуповано росіянами. Згодом, 28 липня 2014 року, місто було звільнено Збройними силами України. Бої за Авдіївку спалахнули з новою силою вже після 24 лютого 2022 року. З першого дня повномасштабного російського вторгнення Авдіївка стала одним з перших міст, які зазнали нападу зі сторони армії Росії. Понад рік росіяни обстрілювали Авдіївку і безуспішно намагались штурмувати місто.

З 10 жовтня 2023 року російські окупанти почали вести масовані наступальні дії в районі Авдіївки та намагаються оточити місто з півдня та півночі. 19 жовтня російські окупанти почали масований наступ силами кадрових частин із одночасними ударами дронів, авіації, артилерії та РСЗВ. Через традиційні для російської армії «м’ясні штурми» втрати РФ у війні зросли в 1,5-2 рази.

Російські війська намагаються оточити Авдіївку (мапа Deepstate)

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний 11 листопада зазначив, що захисники Авдіївки під час запеклих боїв знищили понад 100 ворожих танків, 250 бронемашин, близько пів сотні артилерійських систем і 7 літаків Су-25. Загальні втрати противника у живій силі становлять близько десяти тисяч осіб.