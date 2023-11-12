Після початку російського наступу на Авдіївському напрямку, втрати окупантів значно зросли. Поля поблизу міста буквально встелені тілами ліквідованих російських військових. Відео з наслідками одного з провальних російських штурмів опублікували аеророзвідники підрозділу Shadow, бійці якого займаються виявленням цілей, корегування артилерії і ударами дронами-камікадзе.

«Ці рускі хотіли вашої смерті, хотіли ваших страждань. Пам'ятайте, кому ви зобов'язані своїм життям, хто зупинив цю орду. Підтримуйте ЗСУ, вірте в ЗСУ, ставайте до лав збройних сил своєї держави», – зазначили воїни, опублікувавши відео зі знищеними російськими штурмовими підрозділами.

На відео дрон українських військових зафіксував кілька одиниць ворожої бронетехніки, спаленої українською артилерією. Поміж обгорілих решток бронетехніки лежать десятки тіл ліквідованих загарбників. На деяких ділянках тіла росіян лежать цілими купами у вирвах від артилерійських ударів.

Обережно, на відео присутні жорстокі кадри

Розбиті російські війська після однієї зі спроб штурму Авдіївки (відео підрозділу Shadow)

Авдіївка – місто в Україні, у Покровському районі Донецької області. Розташоване за 13 км на північ від Донецька, у верхів'ї річки Скотовата басейну Сіверського Донця.

З кінця квітня 2014 року Авдіївку було окуповано росіянами. Згодом, 28 липня 2014 року, місто було звільнено Збройними силами України. Бої за Авдіївку спалахнули з новою силою вже після 24 лютого 2022 року. З першого дня повномасштабного російського вторгнення Авдіївка стала одним з перших міст, які зазнали нападу зі сторони армії Росії. Понад рік росіяни обстрілювали Авдіївку і безуспішно намагались штурмувати місто.

З 10 жовтня 2023 року російські окупанти почали вести масовані наступальні дії в районі Авдіївки та намагаються оточити місто з півдня та півночі. 19 жовтня російські окупанти почали масований наступ силами кадрових частин із одночасними ударами дронів, авіації, артилерії та РСЗВ. Через традиційні для російської армії «м’ясні штурми» втрати РФ у війні зросли в 1,5-2 рази.

Російські війська намагаються оточити Авдіївку (мапа Deepstate)

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний 11 листопада зазначив, що захисники Авдіївки під час запеклих боїв знищили понад 100 ворожих танків, 250 бронемашин, близько пів сотні артилерійських систем і 7 літаків Су-25. Загальні втрати противника у живій силі становлять близько десяти тисяч осіб.