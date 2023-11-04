Знищення однієї з російських колон під Авдіївкою

За останні три тижні під час штурму Авдіївки в Донецькій області російські окупаційні війська втратили близько 200 одиниць бронетехніки. Про це 4 листопада повідомила британська розвідка.

Таких втрат російські окупанти зазнали через ефективність сучасної української ручної протитанкової зброї, мін, скидів боєприпасів з безпілотників, а також високоточних артилерійських систем, зазначили в британській розвідці.

Після таких втрат у бронетехніці окупаційні війська РФ почали використовувати мотопіхоту для атак на Авдіївку. Як і попередні російські наступи, штурми Авдіївки часто характеризувалися просуванням по відкритій місцевості, що призводило до великих втрат в особовому складі. Британська розвідка припускає, що з початку жовтня Росія в штурмах за місто втратила кілька тисяч солдатів.

До слова, раніше розвідка Британії повідомила, що ні українські, ні російські війська не здатні прорвати лінію фронту в Україні через надійну протиповітряну оборону обох сторін і величезну лінію зіткнення, яку необхідно утримувати.