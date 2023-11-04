Водночас на Вугледарському напрямку ЗСУ знищили колону російської техніки

Росіяни на Донеччині готуються до проведення великої серії штурмів поблизу Авдіївки. Окрім того, у тилових районах окупанти швидко будують укріплення, повідомив Інститут вивчення війни (ISW) у п'ятницю, 3 листопада.

ISW із посиланням на українських посадовців, російські джерела та українських військових оглядачів повідомив, що окупанти накопичують ударну силу, щоб провести штурмові операції поблизу Авдіївки. Зокрема, про зосередження живої сили росіян та техніки заявив міський голова Авдіївки Віталій Барабаш. За його словами, окупанти, імовірно, сконцентрують атаку на Авдіївському коксохімічному заводі, розташованому на півночі міста.

«Пізніше речник Таврійського угруповання військ ЗСУ полковник Олександр Штупун заявив, що активних бойових дій поблизу Авдіївки не велося, але українські сили очікують “погіршення ситуації” в цьому районі», – повідомив ISW.

За словами Віталія Барабаша, російські війська ведуть інтенсивний обстріл українських позицій в Авдіївці, а на північ і південь від населеного пункту тривають піхотні бої. Водночас, за даними журналіста Юрія Бутусова, окупанти швидко будують укріплення в тилових районах поблизу напрямків передбачуваного наступу в районі Авдіївки, щоб швидше ввести резерви в бій.

Водночас ISW повідомив, що на Вугледарському напрямку ЗСУ вдалося відбити механізовані штурми росіян. Посилаючись на геолокаційні кадри, інститут заявив про знищення десятків військових машин росіян 2 листопада. Інформацію про те, що ЗСУ стримали атаки окупантів, відбили їхні штурми та завдали значних втрат, підтвердив президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, росіяни намагаються штурмувати Авдіївку з початку жовтня. Попри намагання окупантів, українські військові продовжують обороняти район та завдають безпрецендентних втрат ворогу. За даними розвідки Великої Британії, під Авдіївкою росіяни зазнали найбільших втрат за рік. ISW припускає, що втрати важкої російської техніки у районі Авдіївки, ймовірно, підірвуть наступальні можливості Росії у довгостроковій перспективі.