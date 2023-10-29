Вартість одного такого літака становить приблизно 11 млн доларів

Бійці Держприкордонслужби, які тримають оборону на Авдіївському напрямку, знищили з переносного зенітно-ракетного комплексу російський літак Су-25 біля Авдіївки. Про це повідомляє «Громадське» з посиланням на речника ДПСУ Андрія Демченка.

За попередніми даними, йдеться про штурмовик Су-25. У нього влучив розрахунок ПЗРК прикордонного підрозділу. Зенітна ракета, випущена прикордонниками, уразила повітряну ціль. Літак росіян задимівся, почав втрачати висоту й зник за обрієм.

Зазначимо, що штурмовик Су-25 призначений для підтримки сухопутних військ над полем бою вдень і вночі, а також для знищення об'єктів із заданими координатами. Вартість одного такого літака становить приблизно 11 млн доларів.

До слова, за даними Генштабу ЗСУ станом на ранок 29 жовтня, українські військові за час повномасштабної війни знищили в небі 320 російських літаків, 324 гелікоптери та 5399 безпілотників.