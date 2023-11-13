Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш

Наразі втрати росіян в Авдіївці вже перевищили їхні втрати і у Вугледарі, і у Бахмуті. Вони становлять мінімум три-чотири тисячі полеглих та сім-вісім тисяч поранених військових, а також понад 400 одиниць знищеної техніки. Про це повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, пише «Укрінформ».

«Це однозначно кілька тисяч загиблих, мінімум три-чотири тисячі. Ну і поранених там уже точно сім-вісім тисяч. Багато хто каже, що втрати ворога на Авдіївському напрямку вже перевищили його втрати й у Вугледарі, й у Бахмуті», – сказав начальник Авдіївської МВА.

Він зазначив, що втрати за кількістю військової техніки російської армії на Авдіївському напрямку називають різні, але він вважає, що вони перевищують 400 одиниць.

«Щодо техніки, цифри (втрат – ред.) називають різні. Одні кажуть, що вони втратили більше 200 одиниць техніки, інші – що понад 400. Я більше схильний до другого варіанту. Адже тільки за першу добу цього загострення, 10 жовтня, коли вони пішли, їхало майже 100 одиниць техніки і близько 60 з неї було знищено. Вони йшли колонами, під час першої хвилі багато техніки знищено», - пояснив Барабаш.

Нагадаємо, що росіяни починаючи з 10 жовтня 2023 року постійно атакують місто Авдіївку на Донеччині і за всяку ціну намагаються захопити це місто. Раніше українські військові показали вкриті трупами росіян поля поблизу Авдіївки.