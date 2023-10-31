Від початку повномасштабної війни проти України Росія втратила на полі бою понад 300 тисяч своїх військових. Про це повідомили у вівторок, 31 жовтня, у прес-службі Генерального штабу ЗСУ.

За 614 днів війни росіяни втратили загиблими чи пораненими 300810 солдатів. Зокрема, за жовтень кількість втрат окупантів значно зросла через активізацію боїв під донецькою Авдіївкою, яку росіяни безрезультатно намагаються штурмувати з 10 жовтня 2023 року. За даними речника Сил оборони Таврійського напрямку Олександра Штупуна, Росія втратила понад 5000 своїх військових з початку штурму міста.

До слова, британська розвідка повідомила, що росіяни зазнали під Авдіївкою найбільших втрат за 2023 рік. В американському Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що втрати важкої російської техніки у районі Авдіївки на Донеччині, ймовірно, підірвуть наступальні можливості Росії у довгостроковій перспективі.

«Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.10.23 орієнтовно склали близько 300810 особового складу, 5211 танків, 9804 бойових броньованих машин, 7227 артилерійських систем», – повідомили у прес-службі Генштабу.

За останню добу на ЗСУ фронті ліквідували 870 росіян. Із повним переліком втрат окупантів можна ознайомитися тут.

Зазначимо, у грудні 2022 року втрати росіян досягли 100 тис., а в травні 2023 року, на 447 дні повномасштабної війни – сягнули 200 тисяч. Росія досі не визнає масової загибелі своїх солдатів, проте продовжує запроваджувати мобілізаційні заходи для війни в Україні.