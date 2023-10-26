Російські окупаційні війська не полишають спроб оточити Авдіївку, водночас наступальні дії ворога були безуспішними в районах Степового, Авдіївки, Тоненького і Сєверного. Лише за останню добу ЗСУ знищили 460 окупантів та майже 50 одиниць ворожої техніки, розповів речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун, якого цитує «АрміяІнформ».

«Наші воїни стійко тримають оборону, наступальні дії ворога були безуспішними в районах Степового, Авдіївки, Тоненького і Сєверного. Там наші воїни відбили 15 атак. На Мар’їнському напрямку ворог також не знижує активності. Біля Мар’їнки та Новомихайлівки відбито 20 атак загарбників. На Шахтарському та Запорізькому напрямках відбито всі намагання ворога пройти вперед у районах Водяного, Новоукраїнки, Старомайорського і Вербового», – повідомив він.

За його словами, Сили оборони продовжують вести наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. Натомість ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, активно застосовуючи там авіацію. З півдня Авдіївки противник намагався кинути вперед механізовані колони, але зазнав відчутних втрат. Загалом на Таврійському напрямку минулої доби противник завдав 16 авіаударів, більшість з яких – на Донеччині.

Лише за минулу добу збуло знищено 49 одиниць військової техніки, яку ворог здебільшого перекидав з півдня Авдіївки. Це 13 танків, 9 бойових броньованих машин, 10 артсистем, 1 засіб ППО, а саме ЗРК «Тор», 9 БПЛА, 6 автомобілів та одиниця спецтехніки, а також 3 склади боєприпасів. Серед іншої знищеної ворожої техніки – 2 самохідні міномети 2С4 «Тюльпан» калібру 240 мм, тобто ті системи, якими ворог намагається розбити укріплення українських захисників.

Речник нагадав, що поблизу Авдіївки ворог, як і раніше, кидає в наступ здебільшого піхоту, однак останнім часом фіксуються і механізовані колони, які українські воїни успішно знищили.

Штупун відзначив, що ворог перекидає свої підрозділи з інших напрямків. Загалом з 10 жовтня, від початку активних наступальних дій ворога поблизу Авдіївки, на Авдіївському та Мар’їнському напрямках росіяни втратили приблизно понад 5 тис. особового складу вбитими та пораненими, а також до 400 одиниць бронетехніки.

До слова, нещодавні російські атаки в Авдіївці Донецької області спричинили збільшення втрат серед росіян, зафіксованих Міністерством оборони України, на 90%.