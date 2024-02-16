В районі міста Авдіївка на Донеччині тривають важкі бої. Російська армія завдає артилерійських обстрілів та масованих бомбових ударів. При цьому росіяни зазнають великих втрат. Своєю чергою, українські військові роблять все, щоб зберегти життя воїнів ЗСУ. Про це у четвер, 16 лютого, повідомив командувач ОСУВ «Таврія» Олександр Тарнавський.

«Ворог кидає на штурм всі резерви, перекидаючи їх з інших напрямків, та намагається протиснути нашу оборону. Сили оборони України продовжують стримувати російських окупантів, які переважають кількісно в особовому складі, артилерії та авіації», – написав Олександр Тарнавський.

Попри на складну ситуацію українським військовим вдається проводити евакуацію поранених бійців. Також воїнам перекидають потрібні резерви та постачають необхідні боєприпаси.



«Левова частина втрат окупантів на Таврійському напрямку припадає саме на Авдіївку. Лише з початку року втрати окупантів на цьому напрямку склали 20 018 осіб, 199 танків та 481 бойова бронемашина. Авдіївська оборонна операція триває. Ворог платить найвищу ціну», – наголосив Олександр Тарнавський.

За словами Олександра Тарнавського, з початку доби в районі Авдіївки українські захисники відбили понад 30 атак росіян. Війська противника здійснили 20 авіаударів і понад півтори сотні артилерійських обстрілів. Крім Авдіївки, артилерійських та мінометних обстрілів з боку росіян зазнали навколишні села. Зі зруйнованих позицій українські воїни виходять маневром і закріплюються на нових рубежах оборони.



«Підкреслюю, пріоритет – збереження життя наших бійців. Тому в разі потреби вони відходять на нові позиції. На превеликий жаль, під час одного з таких виходів декілька наших бійців потрапили в полон. Будемо боротися за звільнення кожного побратима», – зазначив Олександр Тарнавський.

Ситуація в районі Авдіївки станом на 16 лютого \ Фото DeepState

Олександр Тарнавський також повідомив про пожежу на Авдіївському коксохімічному заводі, де російські терористи внаслідок обстрілів підпалили цистерну із залишками нафталіну та бітумну смолу на складі.

Ситуацію у районі Авдіївки 16 лютого прокоментував Володимир Зеленський. Він зазначив, що головне для України – життя військових. За словами глави держави, військове керівництво має діяти так, щоб мінімізувати втрати та зберегти життя українських захисників.

«Не буду говорити, які нові підходи вони застосовують. Їхнє завдання – робити все, щоб захистити передусім наших людей. І це – головний сигнал від мене. Наші військові – найголовніше, що в нас є. Це і є наша головна зброя», – наголосив президент.

Нагадаємо, у п’ятницю, 16 лютого, близько 14:30 стало відомо, що за наказом командування ОСУВ «Таврія», бійці ЗСУ, які обороняють донецьку Авдіївку, відійшли від позиції «Зеніт», розташованої на південно-східній околиці міста.