Позицію «Зеніт» окупанти атакували з 2014 року

За наказом командування ОСУВ «Таврія», бійці ЗСУ, які обороняють донецьку Авдіївку, відійшли від позиції «Зеніт», розташованої на південно-східній околиці міста. Про це у п’ятницю, 16 лютого, повідомив командувач ОСУВ «Таврія» Олександр Тарнавський.

«Після багатьох місяців протистояння, командування ОСУВ прийняло рішення відійти з позиції “Зеніт” на південно-східній околиці Авдіївки. Ми тримали цю позицію стільки, скільки це давало можливість ефективно стримувати та знищувати ворога. Рішення відійти було ухвалено задля збереження особового складу та покращення оперативної обстановки», – повідомив Олександр Тарнавський.

Ситуація в Авдіївці станом на 16 лютого / Фото DeepStateMap

Командувач зазначив, що відхід від цієї позиції не надає росіянам стратегічної переваги та не змінює ситуацію в межах Авдіївської оборонної операції. Наразі війська перегруповуються, здійснюється поповнення припасів та закріплення підрозділів на нових позиціях.

Зазначимо, позиція «Зеніт» розташована на території колишнього зенітно-ракетного дивізіону, що за декілька кілометрів від села Спартак. Поряд також розташований зруйнований термінал Донецького аеропорту. Позицію з 2014 року атакують окупанти.

Нагадаємо, 16 лютого бійці 3-ї ОШБ повідомили, що росіяни почали застосовувати в Авдіївці фосфорні боєприпаси, заборонені Женевською конвенцією. окрім того, окупанти дедалі частіше використовують керовані авіабомби – до 60 одиниць на добу.