В друкарні «Фактор-Друк» згоріло 50 тис. книжок

Унаслідок російського удару по Харкову, що стався 23 травня, у зруйнованій друкарні, що в Основ'янському районі міста, згоріли 50 тис. книг. Про це повідомив президент Володимир Зеленський на своїй сторінці у Facebook у п’ятницю, 24 травня.

За словами голови держави, російський удар демонструє, що Росія «воює з людяністю і всіма аспектами нормального життя».

«Російські терористи вбивають дорослих і дітей, руйнують міста й села, залишаючи випалені плями там, де колись було нормальне життя», – йдеться у повідомленні президента.

Зеленський також наголосив, що для поразки росіян необхідна рішучість світових лідерів, достатня протиповітряна оборона українських міст, достатні далекобійні можливості українських воїнів і «достатньо сміливі політичні рішення».

«Російський терор має програти. І для цього потрібно лише одне – рішучість світових лідерів. Достатня рішучість», – написав він.

Тим часом як пише «Суспільне», у Харкові встановили особи всіх загиблих внаслідок ударів росіян по типографії 23 травня. За словами керівника слідчого відділу поліції Харківщини Сергія Болвінова, чотирьох людей – трьох жінок та чоловіка – упізнали за зразками ДНК. У поліції зазначили, що загинули друкарка, дві машиністки та укладальник-пакувальник.

Доповнено. Як повідомила співробітниця видавництва Vivat Юлія Орлова, відправки продукції зі складу тимчасово призупинили, їх планують відновити після завершення слідчих і рятувальних дій.

Своєю чергою компанія «Нова пошта» закликала підтримати видавництво та замовити у них книгу. Замовлення «Нова пошта» пообіцяла доставляти власним коштом до 8 червня.

Компанія «Фактор» відкрила збір грошей. Їх спрямують на підтримку постраждалих та на відновлення роботи типографії. Реквізити – за посиланням.

Як повідомляв ZAXID.NET, 23 травня росіяни завдали масованого ракетного удару по Харківщині. Від атаки постраждала, зокрема, друкарня «Фактор-Друк» у Харкові, яка була одним з найбільших типографських комплексів повного циклу в Україні де друкуються книжки більшості українських видавництв, зокрема видавництва Vivat. Після удару у соцмережах запустили акцію підтримки, видавництва: всі небайдужі зараз масово купують його книжки.

Загалом під час ударів російських військ по Харкову 23 травня загинули семеро людей, 21 людина дістала поранення.