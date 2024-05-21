У Харкові у результаті падання уламків «шахедів» виникли пожежі

У ніч проти понеділка, 21 травня, в низці областей України було оголошено повітряну тривогу через нову масовану атаку російських дронів-камікадзе, а також ракетні удари.

Зокрема, як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, у Харкові у результаті падання уламків «шахедів» виникли пожежі, постраждали троє мешканців. Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про трьох постраждалих та влучання «по одному з улюблених місць відпочинку» у Харкові.

За його словами, падіння уламків ворожих «шахедів» зафіксовані в чотирьох локаціях. О 02:09 внаслідок падіння уламків горіли 2 приватних будинки та гараж. Постраждали 3 людини: 61-річний чоловік, 69-річна та72-річна жінки. В усіх – гостра реакція на стрес. Інші два уламки − в дорожнє покриття та тротуар приватного сектору, без пожежі. Ще один уламок пошкодив мікроавтобус − там також виникла пожежа.

Ще одна людина постраждала вранці, коли загарбники завдали ракетного удару. О 7:05 росіяни завдали ракетного удару по об’єкту транспортної інфраструктури, у результаті чого постраждав 53-річний цивільний чоловік.

Вибухи лунали в Одесі, відомо про «приліт». Мер Одеси Геннадій Труханов у Telegram-каналі повідомив, що вночі з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини рухалися ударні БПлА – тривогу в Одеській області оголосили о 01:35 (тривала до 03:59).

Пізніше Труханов вказав на те, що в місті було чутно вибухи близько 02:30.

Своєю чергою командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що у ніч проти 21 травня сили протиповітряної оборони збили 28 із 29 ударних безпілотників типу Shahed, якими російські окупанти намагалися атакувати Україну.

Він зазначив, що росіяни випустили 29 «шахедів» із трьох напрямків: Приморсько-Ахтарськ та Курськ, а також мис Чауда (окупований Крим).

Унаслідок протиповітряного бою вдалося збити 28 дронів у Черкаській, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Харківській, Херсонській та Кіровоградській областях.

Повітряний напад відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони України, також залучали зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил та Сухопутних військ, винищувальну авіацію і підрозділи радіоелектронної боротьби.

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