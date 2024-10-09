Російські війська вдарили балістичною ракетою по портовій інфраструктурі Одеської області

Російська армія ввечері 9 жовтня балістичною ракетою атакувала портову інфраструктуру Одеської області. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Росіяни в середу ввечері влучили у цивільний контейнеровоз під прапором Панами. Внаслідок атаки, станом на 22:34, загинули шестеро людей, вісім українців зазнали поранень, з них четверо перебувають у важкому стані.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба уточнив, що під атаку росіян потрапив контейнеровоз «Shui Spirit».

Це вже третя атака на цивільне судно за останні чотири дні.

«Україна сьогодні залишається гарантом продовольчої безпеки. Тому важливо припинити практику цього терору – достатньою кількістю зброї, протиповітряної оборони, дипломатією, санкціями та покаранням за кожен воєнний злочин», – додав Кулеба.

Обстріл суден на Одещині

Ввечері понеділка, 7 жовтня, росіяни балістичними ракетами атакували портову інфраструктуру Одеси. Одна із ракет влучила у цивільне судно під прапором Палау.

Вночі 6 жовтня росіяни пошкодили судно PARESA під прапором Сент-Кітс і Невіс. Воно було завантажено 6 тис. тонн українського зерна кукурудзи для експорту.

12 вересня росіяни атакували вантажне судно AYA під прапором Сент-Кітс і Невіс, яке транспортувало українську пшеницю.