Росіяни вдарили по цивільному судну у порту на Одещині

Ввечері понеділка, 7 жовтня, росіяни балістичними ракетами атакували портову інфраструктуру Одеси. Одна із ракет влучила у цивільне судно. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Повітряну тривогу на Одещині оголосили близько о 19:45. У Повітряних силах сповістили про загрозу застосування балістичного озброєння з боку росіян. Вже за кілька хвилин в Одесі пролунала серія вибухів. О 20:15 у області скасували повітряну тривогу.

За словами Олега Кіпера, росіяни атакували місто балістичними ракетами. Одна з них влучила у цивільне судно під прапором Палау. Внаслідок атаки загинув 60-річний українець – співробітник приватної компанії, що обробляє вантажі. Ще п’ятеро іноземців отримали поранення. Четверо з них перебувають у стані середньої тяжкості.

Зазначимо, що останнім часом зросла кількість російських атак на портову інфраструктуру. 12 вересня росіяни атакували вантажне судно AYA під прапором Сент-Кітс і Невіс, яке транспортувало українську пшеницю.

В ніч на неділю, 6 жовтня, росіяни пошкодили судно PARESA під прапором Сент-Кітс і Невіс. Воно було завантажено 6 тис. тонн українського зерна кукурудзи для експорту.

Крім того, в ніч на 2 жовтня росіяни атакували пункт пропуску «Орлівка», що розташований в Одеській області на кордоні з Румунією. Внаслідок атаки постраждали двоє водіїв вантажівок, один із них – громадянин Туреччини.