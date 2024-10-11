Росіяни атакували Одещину балістичиними ракетами

У ніч на п’ятницю, 11 жовтня, російські війська атакували балістичними ракетами Одеську область. Про це повідомили голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер та ДСНС України.

Росіяни під час атаки в ніч на п’ятницю зруйнували двоповерхову будівлю, де жили та працювали цивільні мешканці. Під завалами опинилися люди, четверо з них вдалося врятувати. Проте внаслідок обстрілу четверо людей загинули, серед них 43-річна жінка, 22-річний хлопець та 16-річна дівчина. Ще одна жінка від травм померла у лікарні.



Крім цього, 10 людей отримали поранення, девʼятеро з них госпіталізували.

«Четверо людей у важкому стані. Десятьом людям була надана психологічна допомога на місці», – додав Кіпер.



За словами голови ОВА, правоохоронці фіксують наслідки злочину росіян проти цивільного населення Одещини.

У ДСНС зауважили, що порятунок людей ускладнювався через повторний сигнал «Повітряної тривоги». Разом з рятувальниками на місці удару працювали медики, поліція, представники Червоного Хреста, добровольці, а також кінологи.

Нещодавні атаки на Одеську область

Останні дні росіяни обстрілювали портову інфраструктуру Одеської області. Зокрема, ввечері 9 жовтня влучили у цивільний контейнеровоз під прапором Панами.

7 жовтня росіяни балістичними ракетами атакували портову інфраструктуру Одеси. Одна із ракет влучила у цивільне судно під прапором Палау.

Вночі 6 жовтня росіяни пошкодили судно PARESA під прапором Сент-Кітс і Невіс. Воно було завантажено 6 тис. тонн українського зерна кукурудзи для експорту.