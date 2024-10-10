Зруйнований внаслідок атаки по Запоріжжю приватний будинок, 10 жовтня

Уранці четверга, 10 жовтня, російська армія обстріляла місто Запоріжжя. Унаслідок чого травмовані щонайменше чотири людини, з них – 17-річна дівчина. Про це повідомили в пресслужбі ДСНС та начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За словами Федорова, ворог завдав удару по приватному сектору міста. Декілька будинків зруйновані, ще десятки – зазнали пошкоджень. На місцях обстрілів працюють відповідні служби для ліквідації наслідків ранкової атаки.

«Частково зруйновано п’ять приватних будинків, вибуховою хвилею й уламками пошкоджені ще п’ять домівок, гараж і господарча споруда. Надзвичайники евакуювали п’ять жителів з пошкоджених осель», – повідомили в ДСНС.

Зазначимо, близько шостої години ранку Повітряні сили попереджали про пуск керованих авіаційних бомб у напрямку Запоріжжя. У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що росіяни завдали три авіаудари – попередньо КАБами – по території обласного центру.

Ворог регулярно обстрілює Запоріжжя та область за допомогою КАБів, РСЗВ, артилерії та БпЛА. Так, упродовж 9 жовтня російські окупанти завдали 459 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області. Унаслідок атак є руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.