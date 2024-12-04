ЄБРР інвестує в Україну понад 1,3 млрд євро

Рада директорів Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) схвалила інвестиції в Україну на суму понад 1,3 млрд євро. Про це у середу, 4 грудня, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами Дениса Шмигаля, Європейський банк реконструкції та розвитку інвестує понад 1,3 млрд євро у вісім проєктів на підтримку державного й приватного секторів. Йдеться, зокрема, про відновлення транспортної та енергетичної інфраструктури, а також підтримку урядових програм щодо розвитку розподіленої генерації та посилення енергоефективності.

Прем’єр-міністр наголосив, що частина з цих інвестицій – безповоротні гранти.

«Вдячні партнерам за важливу допомогу. Це рішення є ще один сильним сигналом міжнародної підтримки України в часи викликів і трансформацій», – наголосив Денис Шмигаль.

Додамо, що раніше ЄБРР зобов’язався інвестувати в Україну від 1,5 до 2 млрд євро щорічно.

До слова, що наприкінці жовтня Європейський банк реконструкції та розвитку надав Україні позику на 300 млн євро. На ці гроші планують закупити 50 електровозів подвійного живлення для «Укрзалізниці».

Раніше, 16 липня, пресслужба Міністерства фінансів повідомила, що ЄБРР надасть Україні 200 млн євро на підтримку НАК «Нафтогаз України» у створенні стратегічних резервів природного газу і підтримку енергетичної безпеки.