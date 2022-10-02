Папа Франциск звернувся до президентів України й Росії 2 жовтня

Папа Римський Франциск закликав президента Росії Владіміра Путіна припинити вогонь в Україні, а президента України Володимира Зеленського «бути відкритим до серйозних пропозицій миру». Про це він сказав у проповіді перед читанням молитви Angelus у неділю, 2 жовтня, повідомляє Vatican News.

«Певні вчинки ніколи не можна виправдати! Ніколи! Це жахливо, що світ вивчає географію України через такі назви як Буча, Ірпінь, Маріуполь, Ізюм, Запоріжжя та інші місцевості, що стали місцями невимовних страждань та страху. Що вже й говорити про той факт, що світ знову стоїть перед ядерною загрозою? Це абсурд», – сказав понтифік.

«Скільки крові ще повинно пролитися, щоби ми зрозуміли, що війна ніколи не є вирішенням, а лише знищенням? У Боже ім’я та в ім’я почуття людяності, що мешкає в кожному серці, повторюю заклик негайно досягнути припинення вогню. Нехай замовкне зброя та шукаймо умови для того, щоб розпочати переговори, здатні привести до вирішень, які не нав’язані силою, а є узгодженими, справедливими та стабільними», – заявив Папа.

Він зазначив, що його звернення адресоване «передусім до президента РФ – із проханням припинити цю спіраль насильства і смерті, зокрема й заради власного народу».

«З іншого боку, глибоко відчуваючи величезні страждання українського народу внаслідок агресії, якої він зазнав, я не менш впевнено звертаюся до президента України бути відкритим до серйозних пропозицій миру», – сказав Франциск.

Він також запевнив, що рішуче засуджує «серйозну ситуацію, яка останніми днями створилася через чергові дії, суперечні з принципами міжнародного права» і яка «посилює загрозу ядерної ескалації». У зв’язку з цим, він закликав міжнародних лідерів «зробити все можливе, щоб покласти край війні, не дозволивши втягнутися в небезпечну ескалацію, та просувати й підтримувати ініціативи діалогу».

Нагадаємо, воєнний злочинець Владімір Путін після підписання указу про анексію чотирьох українсььких областей закликав Київ до перемовин. Водночас на запропонованих російським диктатором перемовинах не мали би обговорюватися результати псевдореферендумів, на підставі яких він анексував ці території.

У відповідь Володимир Зеленський сказав, що готовий до перемовин із Росією, але з іншим її президентом.