Дар'я Дугіна виправдовувала вбивства українців

Папа Римський Франциск вважає, що російська пропагандистка Дар'я Дугіна є однією з «невинних жертв війни». Про це він сказав, виступаючи на щотижневій загальній аудієнції, повідомляє Reuters.

Виступаючи на своїй щотижневій спільній аудієнції, Папа Римський засудив війни як «божевілля».

Як повідомляється, під час свого виступу Франциск відійшов від сценарію, засудивши війни як «божевілля», посилаючись історію про загибель Дар’ї Дугіної. Він заявив, що жінка, вбита під Москвою внаслідок замінування автомобіля, була серед «невинних», убитих через війну.

«Думаю про цю невинну дівчину, яку підірвали вибухівкою, закладеною під сидінням автомобіля у Москві. Невинні платять за війну, невинні», – сказав він.

Папа Римський Франциск також закликав до «конкретних кроків» для припинення війни в Україні та запобігання ризику ядерної катастрофи на Запорізькій АЕС. Він також сказав, що торговці зброєю, які наживаються на війні, є «правопорушниками, які вбивають людство».

Зазначимо, що Дар’я Дугіна поділяла ідеї батька Алєксандра Дугіна, який є одним із ідеологів так званого «русского мира». Він виступав за введення російських військ в Україну та окупації практично всієї її території. Вважається, що ідеї Дугіна впливають на політику Кремля. Дар’я Дугіна позиціонуючи себе як журналістка і політологиня брала участь у численних пропагандистських шоу на яких вона виправдовувала вбивства українців, намагаючись надати безпідставній кровопролитній війні якогось «високого» змісту. Разом із батьком її було внесено до санкційних списків Великої Британії.

Як інформував ZAXID.NET, у ніч з 20 на 21 серпня під Москвою загинула донька одного із головних ідеологів «русского мира» Алєксандра Дугіна Дар’я. Машина, у якій вона їхала, вибухнула. Експерти вважають, що їй у машину поклали саморобний вибуховий пристрій. Дугіна їхала з фестивалю у Підмосков’ї в автомобілі батька, який теж мав бути з нею. Але сам Дугін, нібито, в останній момент вирішив поїхати іншою автівкою.

Спецслужби держави-терориста Росії всього за два дні заявили про розкриття справи. Вони звинуватили українку Наталію Вовк та українські спецслужби у причетності до загибелі доньки російського пропагандиста.

Сьогодні, 23 серпня, у Москві в телецентрі «Останкіно» відбулася церемонія прощання з російською пропагандисткою Дар'єю Дугіною. Як зазначає «Українська правда», Кремль перетворив у захід, на якому присутні демонстрували вірність президенту РФ і воєнному злочинцю Владіміру Путіну та його планам щодо знищення України. Зокрема, депутат Держдуми та лідер ЛДПР Леонід Слуцький під час виступу запропонував назвати ім’ям Дугіної одну з вулиць «у звільненому від нацизму Києві». Лідер провладної партії «Справедлива Росія» Сергій Миронов заявив, що»фашизм має бути знищений у своєму лігві, яке сьогодні, на жаль, у Києві».