Папа Франциск раніше назвав пропагандистку Дар'ю Дугіну «невинною жертвою війни»

Міністерство закордонних справ України запросило апостольського нунція в Україні архієпископа Вісвальдаса Кульбокаса, щоб повідомити йому про розчарування щодо висловлювання Папи Римського Франциска про загиблу на території РФ росіянку Дар’ю Дугіну. Про це йдеться у повідомленні прес-служби МЗС.

«Вісвальдасу Кульбокасу було наголошено, що в Україні глибоко розчаровані словами понтифіка, які несправедливо прирівнюють агресора та жертву. При цьому викликає нерозуміння рішення папи Франциска згадати у контексті російсько-української війни смерть російської громадянки на території Росії, до якої Україна не має жодного відношення», – йдеться у заяві МЗС.

На пресконференції з міністром закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо в Києві у четвер голова МЗС Дмитро Кулеба сказав, що «українське серце розривається від слів папи – це було несправедливо».

Він назвав запрошення нунція до міністерства «доволі безпрецедентним» випадком.

«З початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну понтифік жодного разу не приділив окремої уваги конкретним жертвам війни, серед яких вже 376 українських дітей, які загинули від рук російських окупантів», – йдеться в заяві МЗС.

В українському зовнішньополітичному відомстві висловили сподівання, що «надалі Святий престол уникатиме несправедливих висловлювань, які викликають розчарування в українському суспільстві».

Як інформував ZAXID.NET, 24 серпня папа Римський Франциск під час загальної аудієнції на День Незалежності України згадав у контексті російсько-української війни загибель дочки одного з ідеологів «руского міра» Алєксандра Дугіна Дар’ї Дугіної. Понтифік сказав таке: «Маю на думці бідолашну дівчину, що злетіла в повітря у Москві від бомби, закладеної під сидінням автомобіля. За війну платять невинні, невинні!». Слова понтифіка викликали обурення української спільноти.

У ніч з 20 на 21 серпня під Москвою загинула донька одного із головних ідеологів «русского мира» Алєксандра Дугіна Дар’я. Машина, у якій вона їхала, вибухнула. Експерти вважають, що їй у машину поклали саморобний вибуховий пристрій. Дугіна їхала з фестивалю у Підмосков’ї в автомобілі батька, який теж мав бути з нею. Але сам Дугін, нібито, в останній момент вирішив поїхати іншою автівкою.

Спецслужби держави-терориста Росії всього за два дні заявили про розкриття справи. Вони звинуватили українку Наталію Вовк та українські спецслужби у причетності до загибелі доньки російського пропагандиста.

Сьогодні, 23 серпня, у Москві в телецентрі «Останкіно» відбулася церемонія прощання з російською пропагандисткою Дар'єю Дугіною. Як зазначає «Українська правда», Кремль перетворив у захід, на якому присутні демонстрували вірність президенту РФ і воєнному злочинцю Владіміру Путіну та його планам щодо знищення України. Зокрема, депутат Держдуми та лідер ЛДПР Леонід Слуцький під час виступу запропонував назвати ім’ям Дугіної одну з вулиць «у звільненому від нацизму Києві». Лідер провладної партії «Справедлива Росія» Сергій Миронов заявив, що»фашизм має бути знищений у своєму лігві, яке сьогодні, на жаль, у Києві».