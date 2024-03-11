Папа Франциск заявив про потребу підняття білого прапора у війні Росії проти України

У зв’язку з нещодавніми скандальними висловлюваннями Папи Франциска щодо необхідності Україні «пі білим прапором» вести переговори із Росією до Міністерства закордонних справ запросили Апостольського нунція в Україні Вісвальдаса Кульбокаса. Про це ввечері у понеділок, 11 березня, повідомила прес-служба МЗС.

Як розповіли у відомстві, Апостольського нунція поінформували, що в Україні розчаровані словами понтифіка щодо «білого прапору» та необхідності «проявити хоробрість і вести переговори» з агресором.

«В українському зовнішньополітичному відомстві особливо наголосили на тому, що наша держава, як ніхто інший, прагне миру. Цей мир, однак, має бути справедливим і заснованим на принципах Статуту ООН та Формули миру, запропонованої президентом України Володимиром Зеленським», – йдеться у повідомленні МЗС.

Крім того, в МЗС зазначили, що замість закликів, які легалізують право сильного і заохочують його до подальшого нехтування нормами міжнародного права, від глави Святого Престолу очікувалися б сигнали у бік світової спільноти про необхідність негайного об’єднання сил для забезпечення перемоги добра над злом, а також апеляції до нападника, а не до жертви.

Нагадаємо, скандальна заява Франциска прозвучала в інтерв'ю телерадіокомпанії RSI, яке записувалося у лютому. Стенограму та фрагменти відео отримало агентство Reuters, яке й поширило слова Папи Римського. Він заявив, що Україна повинна мати мужність підняти «білий прапор» і домовитися про припинення війни з Росією. На його думку, сильнішим у війни буде той, хто нібито погодиться на переговори. Повне інтерв'ю має вийти 20 березня.

«Я вірю, що сильніші ті, хто бачить ситуацію, ті, хто думає про людей, ті, хто має сміливість підняти білий прапор і вести переговори... Слово «переговори» – сміливе слово. Коли ти бачиш, що зазнаєш поразки, треба знайти сміливість вести переговори... Не соромтеся вести переговори, поки ситуація не погіршилася... Переговори не є капітуляцією. Це сміливість – не довести країну до самогубства», – заявив він і додав, що українці настраждалися ще за Сталіна, а в ролі посередника могла б виступити Туреччина.

На заяву понтифіка відреагував глава УГКЦ Блаженніший Святослав, який висловив думку, що в «Україні нікому й на гадку не спадає здатися». Крім того, на заяву Папи Римського відреагував директор прес-служби Ватикану Маттео Бруні, який пояснив, що слова понтифіка означають нібито заклик до перемовин, а не поразки.