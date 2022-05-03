Очільник католицької церкви зустрічався з Віктором Орбаном ще 22 квітня

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив Папі Франциску, що у росіян є план закінчити війну до 9 травня. Про це Папа Римський сказав в інтерв'ю Corriere della Sera.

Голова католицької церкви сказав, що сподівається, що війна і справді закінчиться до цієї дати.

«Орбан, коли я з ним зустрівся, сказав мені, що у росіян є план, що все закінчиться 9 травня. Сподіваюся, це так. Тому що тепер це не просто Донбас – це Крим, це Одеса, це забирає в України чорноморський порт... Я налаштований песимістично, але ми маємо зробити все можливе, щоби зупинити війну», – вважає Папа Римський.

Папа Римський також зазначив, що Київ відвідувати поки не планує, адже спочатку хоче зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним.

Франциск заявив про стурбованість тим, що Путін не збирається зупинятись. За його словами, він намагається зрозуміти поведінку Путіна та мотиви, що штовхають його на таку жорстоку війну. За словами Папи, «можливо, гавкіт НАТО у двері Росії» спонукав Путіна погано відреагувати та розв'язати війну.

Напередодні керівник розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив, що мета окупантів – здобути перемогу до 9 травня, але вони її досягнути не зможуть.

Тож Буданов вважає, що Росія зараз готується на День перемоги відкрито оголосити мобілізацію людей на війну проти України.