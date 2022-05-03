Угорщина знала про плани РФ і хотіла забрати собі частину України, – Данілов
Секретар РНБО переконаний, що Угорщина «мала плани на українську територію»
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Росія заздалегідь попередила владу Угорщини про свої плани нападу на Україну. Про це він сказав в ефірі національного телемарафону.
«Угорщина відкрито заявляє про свою співпрацю з Росією. Ба більше, Путін заздалегідь попередив її про те, що будуть напади на нашу країну», – заявив Данілов, відповідаючи на питання ймовірний вплив Угорщини на можливість вступу України до НАТО.
Він додав, що офіційний Будапешт мав плани на українську територію.
«Вона (Угорщина, – ред.) чомусь вважала, що може забрати частину території. Цього не буде ніколи. Подивимося, які наслідки після цієї війни будуть для цієї країни», – сказав він.
До слова, чинна влада Угорщини займає відверто проросійську позицію, відмовляється запроваджувати санкції та заважає іншим країнам допомагати Україні.
Прем'єр-міністр країни Віктор Орбан також заявляв, що президент України Володимир Зеленський є його «суперником». Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто казав, якщо Угорщина почне постачати зброю ЗСУ, це втягне угорців у війну проти РФ.