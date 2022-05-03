Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Росія заздалегідь попередила владу Угорщини про свої плани нападу на Україну. Про це він сказав в ефірі національного телемарафону.

«Угорщина відкрито заявляє про свою співпрацю з Росією. Ба більше, Путін заздалегідь попередив її про те, що будуть напади на нашу країну», – заявив Данілов, відповідаючи на питання ймовірний вплив Угорщини на можливість вступу України до НАТО.

Він додав, що офіційний Будапешт мав плани на українську територію.

«Вона (Угорщина, – ред.) чомусь вважала, що може забрати частину території. Цього не буде ніколи. Подивимося, які наслідки після цієї війни будуть для цієї країни», – сказав він.

До слова, чинна влада Угорщини займає відверто проросійську позицію, відмовляється запроваджувати санкції та заважає іншим країнам допомагати Україні.

Прем'єр-міністр країни Віктор Орбан також заявляв, що президент України Володимир Зеленський є його «суперником». Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто казав, якщо Угорщина почне постачати зброю ЗСУ, це втягне угорців у війну проти РФ.