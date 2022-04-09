Віктор Орбан вимагав у Володимира Зеленського докази справжності фото з Бучі

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вимагав у Володимира Зеленського докази справжності фото з Бучі.

Зокрема, президент України розказав у інтерв’ю німецькому виданню Bild, що один з очільників країн ЄС вимагав доказів, що Бучанські воєнні злочини не були інсценованими.

Президент не хотів говорити про те, хто йому це сказав, але на запитання журналіста, чи є цей політик ЄС головою європейського уряду, Зеленський відповів ствердно.

Не пов’язані одне з одним джерела «Європейської правди» та «Української правди» підтвердили, що Зеленський говорив про прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Нагадаємо, російські окупанти за час свого перебування в Бучі вбили кілька сотень мирних жителів, у тому числі – підлітків. Мер Бучі Анатолій Федорук заявляв, що 280 мирних мешканців були поховані у братській могилі.

За даними німецької розвідки, перехоплені радіоповідомлення військових РФ про масові вбивства у Бучі свідчать, що вбивства не були випадковими діями або вчинками окремих військових, які втратили контроль над собою. Це скоріше звичайна тактика або навіть стратегія Росії для залякування українців.