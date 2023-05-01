Папа Римський Франциск спілкується з журналістами в літаку з Будапешта до Ватикану, 30 квітня 2023

Ватикан створив миротворчу місію для припинення війни Росії проти України, але ця місія поки що не є публічною. Про це сказав глава католицької церкви Папа Римський Франциск.

Як пише PAP, Франциск під час повернення з Будапешта до Ватикана сказав журналістам на борту літака, що в Україну спрямовано певну «миротворчу місію», завданням якої є припинення війни Росії проти України, але публічно про цю місію поки не повідомляється. Папа додав, що готовий зробити все можливе, щоб відновити мир в Україні, і що «тепер є місія, про яку ще публічно не оголошено».

«Мир будується через відкриття шляхів, а не через їхнє закриття», – сказав папа.

На запитання журналіста, чи обговорював Франциск можливість посередництва між Україною та Росією з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном, папа римський прямо не відповів, проте сказав, що вони «обговорювали не лише червоні шапочки». Він також заявив, що Ватикан готовий допомогти Україні з переговорами щодо повернення викрадених російськими окупантами дітей і нагадав, що Ватикан уже був посередником під час обміну полоненими між Україною та Росією.

Водночас наступного дня стало відомо, що Україна нічого не знає про «миротворчу місію» для врегулювання війни з Росією за участю Ватикану. Про це телеканалу CNN заявив український чиновник, близький до Офісу президента.

«Президент Зеленський не давав згоди на жодні подібні обговорення від імені України. Якщо переговори і ведуться, то без нашого відома та нашого схвалення», – сказав співрозмовник телеканалу.

В Білому домі заявили, що в курсі миротворчих зусиль Ватикану. «Ми знаємо. У мене просто немає коментарів із цього приводу», – сказала на брифінгу прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр.

Папа Римський Франциск відвідав Угорщину в п’ятницю, 28 квітня. Під час цього візиту він, зокрема, закликав уряди відмовитися від націоналізму й популізму, маючи на увазі відмову Угорщини приймати мігрантів.