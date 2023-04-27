Папа Франциск обмінюється подарунком з Прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем під час аудієнції в його приватній бібліотеці Апостольського палацу 27 квітня 2023 року у Ватикані

Папа Римський Франциск вперше в історії дозволив жінкам голосувати на всесвітній зустрічі єпископів, яка відбудеться в жовтні 2023 року, повідомила агенція Reuters.

Раніше жінкам дозволялося бути присутніми на Синодах (папському дорадчому органі) у ролі аудиторів, але без права голосу. Нові правила дозволять проголосувати на великому Синоді єпископів п'ятьом монахиням. Це рішення називають «історичним кроком», який може призвести до більшої інклюзивності у Римо-католицькій Церкві.

Крім того, Папа дозволив включити до Синоду, як сказано у ватиканському документі, «70 не єпископів, які представляють різні групи вірних Божого люду». Ці 70 священиків, сестер-монахинь, дияконів і католиків-мирян Папа обере зі списку 140 осіб, яких рекомендували національні єпископські конференції. Конференції заохочували залучати молодь. Ватикан попросив, щоб 50% з цих 70 осіб були жінки.

Як пише Reuters, Синоди зазвичай відвідують близько 300 осіб, тому більшість тих, хто має право голосу, все одно будуть єпископами. Тим не менш, ця зміна є надзвичайною для установи, в якій протягом століть домінували чоловіки.

Водночас зауважимо, що за останні роки Папа призначав жінок на деякі посади, які до цього обіймали лише чоловіки.