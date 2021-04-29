Папа Римський готовий стати посередником у переговорах Зеленського з Путіним

Папа Римський Франциск готовий стати посередником у зустрічі президента України Володимира Зеленського з Володимиром Путіним. Про це повідомляє la Reppublica, з посиланням на представника Ватикану кардинала Леонардо Сандра.

За його словами, дипломатичне відомство Ватикану поки не отримувало пропозицій про зустріч президентів України та Росії, але Папа Франциск може взяти участь у ній.

Сандрі заявив, що попри те, що «вже існує мінська група, яка працює на посередництво», Папа може зробити свій внесок, як це робив в інших ситуаціях.

«Я вважаю, що будь-яка підтримка від Святого Престолу може бути здійснена в рамках цієї роботи. Я згадую, наприклад, про зустріч, яку він провів з Аль-Сістані в Іраку, та інші подібні зустрічі», – зазначив кардинал.

Він також сказав, що «загалом, коли просять допомоги сприяти миру та примиренню, Святий Престол ніколи не відступає».

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що зустріч із Володимиром Путіним обов’язково відбудеться, і це має статися на території, яка «уособлює мир та діалог».

На запитання, чи міг би таким майданчиком для перемовин стати Рим або Ватикан, президент України відповів, що Ватикан є ідеальним місцем для діалогу про мир.

Українська сторона розглядає також для проведення двосторонніх переговорів не лише Ватикан. Зустріч може відбутися в Єрусалимі, а також у столиці Австрії Відні.

В адміністрації Путіна заявили, що нічого не знають про таку пропозицію.