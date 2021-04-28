Володимир Зеленський заявив, що для зустрічі з Володимиром Путіним необхідно підібрати «правильне місце» і ним може стати Ватикан. Про це президент України заявив в інтерв'ю італійському виданню La Repubblica, передає Офіс президента.

Зеленський зазначив, що зустріч із Путіним «обов’язково відбудеться», але досі залишаються відкритими питання про порядок денний на переговорах, коли і де ця зустріч відбудеться.

За словами президента, він віддав усі свої розпорядження щодо організації керівнику свого Офісу Андрію Єрмаку. На думку Зеленського, зустріч має відбутися на території, яка «уособлює мир та діалог».

«Правильно підібране місце для проведення надзвичайно складного діалогу про мир посприяє вирішенню питання», – заявив президент.

Журналіст запитав, чи могла б зустріч відбутися у Римі чи Ватикані, на що Зеленський відповів, що це можливо.

«Ватикан – справді ідеальне місце для діалогу про мир. Святий Престол – це ж глобальний моральний авторитет, який завжди ефективно виконує роль посередника, оскільки є неупередженим і викликає довіру всіх учасників конфлікту», – зазначив президент.

Він додав, що Ватикан відрізняється від інших місць тим, що «залишається виключно моральною силою і завжди діє незацікавленим чином». Також зазначає, що місце зустрічі має викликати довіру в обох сторін, тобто й у Путіна.

За його словами, повідомлення з Росії про відведення військ від кордону з України знижують напругу. Але оцінювати цей процес треба за результатами. Він також зазначив, що розширення агресії і залякування армією нікому не йде на користь.

«Україна може стверджувати це абсолютно впевнено. Зараз в Європі є тільки одна війна - проти нашої країни. Йде вже восьмий рік на українському Донбасі. І це треба обов'язково вирішувати. Можливо, щоб остаточно запобігти ескалації, нам, додатково до наявних форматів, сьогодні потрібні і прямі президентські переговори», – зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що знає, як прийти до миру, але «треба політичну воля іншої сторони».