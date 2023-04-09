Папа Франциск звернувся до пастви з традиційним пасхальним посланням «Urbi et Orbi»

Папа Римський Франциск у своєму Великодньому посланні «Urbi et Orbi» («Місту і світу») попросив Бога «пролити світло Пасхи на народ Росії» та допомогти українцям на шляху до миру. Про це пише The Guardian.

Як повідомляється, понтифік очолив урочисту пасхальну месу на сонячній площі Святого Петра з балкону якої виголосив своє щорічне послання благословення, звернувшись до натовпу, який, за оцінками Ватикану, налічував близько 100 тис. людей.

«Допоможи (Боже – ред.) любому українському народові на дорозі до миру та вилий пасхальне світло на російський народ. Утіш поранених і тих, хто втратив через війну своїх близьких, і вчини, щоби полонені змогли повернутися цілі і здорові до своїх сімей. Відкрий серця всієї міжнародної спільноти, щоби вона докладала зусилля для того, щоби покласти край цій війні та всім конфліктам, які обагряють світ кров’ю», – сказав папа.

Папа говорив про «темряву і морок, в якому занадто часто опиняється наш світ», і молився до Бога за мир.

Також Папа Римський також попросив росіян дізнатися правду про вторгнення їхньої країни в Україну.

«Відкрий серця всієї міжнародної спільноти, щоб вони прагнули покласти край цій війні та всім конфліктам і кровопролиттю в нашому світі», – попрохав у Всевишнього Франциск.

Нагадаємо, що у Ватикані 7 квітня пройшла Хресна хода в Колізеї на тему «Голоси миру в час війни». МЗС України розкритикувало Ватикан через інцидент під час Хресної ходи. Мова йде про тексти, які були зачитані під час 10-ї стації Хресної ходи: від імені українського підлітка, який знайшов прихисток в Італії після захоплення російськими військами Маріуполя, та російського хлопця, брат-військовослужбовець якого втратив життя, а батько та дід зникли безвісти як учасники війни Росії проти України.