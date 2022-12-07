Папа Римський Франциск під час щотижневої загальної аудієнції згадав про війну в Україні й порівняв її з операцією нацистської Німеччини в роки Другої світової війни, здійсненої проти євреїв. Про це він заявив в середу, 7 грудня, передає Vatican News.

Під час заходу, приуроченого до річниці операції «Рейнгард» – плану знищення польських євреїв, здійсненого нацистами у 1942-1943 роках, Папа Римський сказав, що «історія сьогодні повторюється».

«Нехай пам'ять про цю жахливу подію пробудить у всіх нас рішучість і дії заради миру. А історія повторюється. Ми бачимо зараз, що відбувається в Україні», – сказав Папа Римський.

Зазначимо, що Папа Римський Францис доволі неоднозначно коментував війну в Україні. Зокрема, у своєму останньому зверненні до Владіміра Путіна і Володимира Зеленського він закликав російського президента зупинити війну, а українського – відкритися до нових серйозних пропозицій миру

Однак 23 листопада Папа порівняв війну Росії проти України з Голодомором.