Папа Римський порівняв російську агресію з нацистською Німеччиною
Папа Франциск провів аналогію між знищенням польських євреїв нацистами та війною в Україні
Папа Римський Франциск під час щотижневої загальної аудієнції згадав про війну в Україні й порівняв її з операцією нацистської Німеччини в роки Другої світової війни, здійсненої проти євреїв. Про це він заявив в середу, 7 грудня, передає Vatican News.
Під час заходу, приуроченого до річниці операції «Рейнгард» – плану знищення польських євреїв, здійсненого нацистами у 1942-1943 роках, Папа Римський сказав, що «історія сьогодні повторюється».
«Нехай пам'ять про цю жахливу подію пробудить у всіх нас рішучість і дії заради миру. А історія повторюється. Ми бачимо зараз, що відбувається в Україні», – сказав Папа Римський.
Однак 23 листопада Папа порівняв війну Росії проти України з Голодомором.