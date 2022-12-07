Львівська делегація перебуває у Ватикані з одноденним візитом

У середу, 7 грудня, міський голова Львова Андрій Садовий зустрівся із Папою Римським Франциском під час офіційного одноденного візиту до Ватикана. Про це ZAXID.NET повідомили у прес-службі ЛМР.

Разом із Андрієм Садовим участь у зустрічі взяли його дружина Катерина Кіт-Садова, керівник управління зовнішньоекономічних відносин та інвестицій ЛМР Сергій Кіраль та керівник Першого територіального медичного об’єднання Львова Олег Самчук.

Під час аудієнції міський голова Львова подарував понтифіку дерев’яний хрест із уламком російської ракети, що медики витягнули зі своєї 13-річної пацієнтки Насті.

«Кілька хвилин, щоб сказати все, що потрібно, усе, що важливо. Дерев’яний хрест – символ перемоги добра і правди, який «поранений» осколком російської ракети. Поранений, але незламний, як усі українці», – написав у своєму Facebook Андрій Садовий.

Він додав, що Папа знає, що уламок російської ракети витягнули з дитини, яку вона поранила.

«Глава католицької церкви благословив хрест, і тепер він подорожуватиме церквами по світу, щоб закликати всіх вірних молитись за Україну. Ще один такий хрест залишиться у Папи Римського, щоб нагадувати про ціну, яку платять українці за правду та свободу», – додав Андрій Садовий.

Також львівська делегація поговорила із папою Франциском про наслідки російської агресії та проект Unbroken Ukraine, що запустили у Львові для лікування, протезування й реабілітації українців, які постраждали від війни.

Після Ватикану міський голова Львова Андрій Садовий вирушить у польський Жешув, де візьме участь у форумі, присвяченому допомозі Україні.