Предстоятель УГКЦ Блаженніший Святослав зустрівся з Папою Римським у Ватикані

У понеділок, 7 листопада, предстоятель Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав зустрівся з Папою Римським в Апостольському палаці у Ватикані. Це перший візит Верховного архиєпископа УГКЦ до Риму після повномасштабного вторгнення Росії, повідомили на офіційному сайті УГКЦ.

Глава Української греко-католицької церкви розповів Папі Франциску про війну в Україні і заявив, що вона є «виразно колоніальною», а пропозиції миру, які надходять від Росії, – ніщо інше, як «пацифікація колонії».

«За ними стоїть заперечення права на існування українського народу, його історії, культури і, зокрема, Церкви. Вони несуть у собі заперечення самого права на існування Української держави, визнаної міжнародною спільнотою з її суверенітетом і територіальною цілісністю... У російських пропозиціях миру поки що відсутня будь-яка предметність для діалогу», – зазначив глава УГКЦ під час зустрічі.

Фото УГКЦ

Також глава УГКЦ подарував Папі Римському фрагмент російської міни, яка в березні знищила фасад храму УГКЦ в Ірпені на Київщині.

«Це символічний подарунок не лише тому, що це фрагмент російської міни, яка знищила храм у місті-мученику Ірпені, але також тому, що подібні фрагменти російських мін, бомб і ракет ми щоденно витягуємо з тіл військових, цивільних і навіть невинних дітей. Вони є видимими знаками тотального знищення та смерті, які Росія несе на українську землю», – наголосив Блаженніший Святослав.

Папа Франциск запевнив, що є з українським народом у молитві та конкретних діях. Також він розповів про дипломатичні зусилля Святого Престолу для припинення російської агресії та досягнення справедливого миру для українського народу.

«Нашою щоденною турботою також є плекання солідарності всього світу з українцями», – зазначив Папа Франциск.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск нещодавно заявив, що жорстокість російських військових, з якою вони діють в Україні, не притаманна російському народу.