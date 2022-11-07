Папа Римський заявив, що вважає росіян «великим народом»

Папа Римський Франциск переконаний, що жорстокість російських окупантів на війні проти України не притаманна росіянам, який він вважає «великим народом». Про це пише Vatican News.

«Мене вражає – і тому я вживаю слово «багатостраждальна» (дослівно: «martoriata» – «піддана мукам» від «martoriare» – «катувати, мучити») – ота жорстокість, яка не притаманна російському народові, бо російський народ – це великий народ. Це (жорстокість) найманців, солдатів, які йдуть на війну як на пригоду. Я волію думати так, бо маю велику пошану до російського народу, до російського гуманізму. Вистачить згадати Достоєвського, який до сьогодні надихає, надихає християн до осмислення християнства. Я маю велику прихильність до російського народу, як також велику прихильність до українського народу», – сказав Папа Римський.

Франциск також додав, що 11-ти річному він познайомився з українським священником, який навчив його прислуговувати під час української літургії. І саме через цього отця він прихильний і до українців.

«Через це мені також дуже подобається українська літургія. Я опинився між двома народами, до яких маю прихильність. І не тільки я. Святий Престол провів чимало конфіденційних зустрічей, багато речей з позитивними результатами», – сказав він.

Понтифік також нагадав про те, що наступного дня після початку війни він поїхав до російського посольства, щоби «поговорити з послом, який є доброю людиною», зазначивши, що при цій нагоді він висловив свою готовність поїхати в Москву та переговорити з Путіним, якщо треба.

«Мені дуже ввічливо відповів Лавров, мовляв, дякую, але на даний час цього не потрібно», – додав він.

«Але відтоді наш інтерес був великий. Я двічі говорив телефоном з президентом Зеленським; дещо більше із послом. Триває праця над зближенням, щоби знайти вирішення. Також і Святий Престол чинить те, що повинен стосовно полонених тощо. Йдеться про речі, які завжди робляться, і які Святий Престол завжди чинив. А далі – проповідування миру», – сказав Папа.

Зазначимо, що після того, як Росія напала на нашу державу Папа Франциск підтримав українців. Однак понтифік оскандалився й іншими гучними заявами, через які його критикували в Україні та світі.