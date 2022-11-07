Жорстокість військових РФ в Україні не притаманна російському народу, – Папа Франциск
Папа Римський заявив про велику пошану до російського гуманізму і згадав Достоєвського
Папа Римський Франциск переконаний, що жорстокість російських окупантів на війні проти України не притаманна росіянам, який він вважає «великим народом». Про це пише Vatican News.
«Мене вражає – і тому я вживаю слово «багатостраждальна» (дослівно: «martoriata» – «піддана мукам» від «martoriare» – «катувати, мучити») – ота жорстокість, яка не притаманна російському народові, бо російський народ – це великий народ. Це (жорстокість) найманців, солдатів, які йдуть на війну як на пригоду. Я волію думати так, бо маю велику пошану до російського народу, до російського гуманізму. Вистачить згадати Достоєвського, який до сьогодні надихає, надихає християн до осмислення християнства. Я маю велику прихильність до російського народу, як також велику прихильність до українського народу», – сказав Папа Римський.
Франциск також додав, що 11-ти річному він познайомився з українським священником, який навчив його прислуговувати під час української літургії. І саме через цього отця він прихильний і до українців.
«Через це мені також дуже подобається українська літургія. Я опинився між двома народами, до яких маю прихильність. І не тільки я. Святий Престол провів чимало конфіденційних зустрічей, багато речей з позитивними результатами», – сказав він.
Понтифік також нагадав про те, що наступного дня після початку війни він поїхав до російського посольства, щоби «поговорити з послом, який є доброю людиною», зазначивши, що при цій нагоді він висловив свою готовність поїхати в Москву та переговорити з Путіним, якщо треба.
«Мені дуже ввічливо відповів Лавров, мовляв, дякую, але на даний час цього не потрібно», – додав він.
«Але відтоді наш інтерес був великий. Я двічі говорив телефоном з президентом Зеленським; дещо більше із послом. Триває праця над зближенням, щоби знайти вирішення. Також і Святий Престол чинить те, що повинен стосовно полонених тощо. Йдеться про речі, які завжди робляться, і які Святий Престол завжди чинив. А далі – проповідування миру», – сказав Папа.
Зазначимо, що після того, як Росія напала на нашу державу Папа Франциск підтримав українців. Однак понтифік оскандалився й іншими гучними заявами, через які його критикували в Україні та світі.