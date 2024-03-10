Дмитро Кулеба нагадав про позицію Ватикану у Другій Світовій війні та закликав понтифіка не повторювати історичних помилок

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на заяву Папи Римського Франциска, у якій він заявив, що необхідно підняти білий прапор та потрібно «мати мужність домовлятися». Дмитро Кулеба у неділю, 10 березня, заявив, що Україна не підійматиме інших прапорів, окрім синьо-жовтого, а також нагадав позицію Ватикану у Другій Світовій війні.

«Найсильніший той, хто у битві добра зі злом стає на бік добра, а не намагається зрівняти їх, назвавши це «переговорами». Що стосується білого прапора, то з історії першої половини ХХ століття нам відома ця стратегія Ватикану. Закликаю не повторювати історичних помилок і послідовно підтримувати Україну та її народ у справедливій боротьбі за власне життя. Наш прапор – синьо-жовтий. Під ним ми живемо, помираємо та перемагаємо. Ми не підійматимемо інших прапорів», – написав Дмитро Кулеба в Х.

Водночас міністр подякував понтифіку за постійні молитви за мир. Дмитро Кулеба висловив також сподівання, що Папа Франциск зможе здійснити Апостольський візит в Україну.

Згодом на слова Папи Франциска відреагував і президент Володимир нагадав, що Росія знищила багато церков, і руйнування, яких не зазнала Європа від російської агресії, стримують бійці під синьо-жовтим прапором.

«Коли російське зло 24 лютого розпочало цю війну, усі українці стали на захист. Християни, мусульмани, юдеї – всі. І я дякую кожному українському капелану, які – з армією, в Силах оборони. Там, на передовій. Захищають життя й людяність. Підтримують і молитвою, і розмовою, і справою. Ось що таке церква – з людьми. А не за дві з половиною тисячі кілометрів – десь там займатись віртуальним посередництвом між тим, хто хоче жити, і тим, хто хоче тебе знищити», – сказав Володимир Зеленський.

Зазначимо, Дмитро Кулеба нагадав, що напередодні Другої світової війни Ватикан закликав до поступок нацистській Німеччині, а в квітні 1939 року новий Папа Римський Пій ХІІ закликав провести мирні переговори між сторонами конфлікту. Такої політики Пій дотримувався тривалий час, паралельно ведучи таємні перемовини з нацистською Німеччиною та фашистською Італією. Ватикан публічно не засуджував Гітлера і Голокост, але відкрито виступив проти комунізму.

Нагадаємо, 9 березня швейцарські ЗМІ опублікували текстовий варіант лютневого інтерв’ю з Папою Франциском, у якому він заявив, що Україна повинна мати мужність підняти «білий прапор» і домовитися про припинення війни з Росією. На його думку, сильнішим у війни буде той, хто нібито погодиться на переговори. На його заяву відреагував глава УГКЦ Блаженніший Святослав, який відповів понтифіку, що в «Україні нікому й на гадку не спадає здатися». Крім того, на заяву Папи Римського відреагував директор прес-служби Ватикану Маттео Бруні, який пояснив, що слова понтифіка означають нібито заклик до перемовин, а не поразки.