У неділю, 7 листопада, Міністерство охорони здоров'я України прокоментувало законність перевірки ковід-сертифікатів.

У своєму повідомленні МОЗ зазначило, що періодично у соцмережах з'являються відео та публікації, де вказується, що демонстрація Covid-сертифікату чи довідки про вакцинацію – це нібито розголошення медичної таємниці.

Однак в міністерстві заперечують це. Відповідно до статті 39-1 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» пацієнт має право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні.

Тобто медична таємниця містить звернення до лікаря чи діагноз, а в документах про вакцинацію цих жодних відомостей немає.

Відповідно до цього, поліція під час перевірок дотримання карантинних правил може вимагати у громадян пред’явити Covid-сертифікат, не порушуючи при цьому закон.

В той же час, чинні карантинні норми передбачають, що на червоному рівні епіднебезпеки працювати можуть лише ті громадські заклади, де 100% персоналу та відвідувачів вакциновані або мають негативний тест на Covid-19.

Тобто у вказаних закладах вже йдеться про можливість перевірки документу про щеплення або негативного тесту на Covid-19.

Для того, щоб обмеження жовтого чи червоних рівнів не стосувались громадських закладів чи масових заходів, співробітники чи організатор мають право перевіряти відповідні документи у відвідувачів.

У випадку, якщо відвідувачі таких закладів відмовляються їх надати, то заклад має повне право відмовити у своїх послугах.

Норма про наявність документу про вакцинацію не поширюється на відвідування банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів на будь-якому рівні епіднебезпеки. У цих закладах ніхто не може перевіряти у відвідувачів наявність документу про вакцинацію.