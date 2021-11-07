Кабінет міністрів змінив порядок формування та використання сертифіката, що підтверджує одужання від Covid-19. Про це повідомляє Урядовий портал.

Так, скоротили термін дії міжнародних Covid-сертифікатів про одужання зі 180 до 105 днів з дати встановлення відповідного діагнозу, тобто на 2,5 місяці.

Водночас термін використання внутрішніх документів про одужання від коронавірусу, що діють на території Україні, залишається незмінним – 180 днів.

Сертифікат може бути сформований не більше двох разів за один календарний рік. Термін дії документа становитиме 90 днів.

Отримати документ зможуть українці, які мають запис про Covid-захворювання, внесений лікарем до електронної системи охорони здоров’я.

Громадяни зможуть згенерувати документ у «Дії» через 15 днів після того, як лікар вніс дані про хворобу до бази.